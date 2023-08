Herečka Janka Kovalčíková je vyťažená mladá žena, ktorá má na svojich pleciach viac než dosť. Vyhrala tanečnú súťaž Let's Dance a neskôr sa jej podarilo získať sošku Social Award Slovakia v kategórii herečka.

Zdroj: TV Markíza Ako druhý tanec v semifinále tancovala Jana Kovalčíková tango.

Na jej mladý vek má rozbehnutú slušnú kariéru. Pravidelne ju môžete vidieť na divadelných doskách SND, objavuje sa aj v nových seriáloch a filmoch. Počas letných dní sa vybrala na zaslúženú dovolenku a to rovno za veľkú mláku. Janka dovolenkuje v Amerike a to rovno v New Yorku. Janka tam bola v dokonalom outfite, v ktorom ju možno nespoznáte. "Prázdniny v NY v plnom prúde krásne leto do každej domácnosti. A vy ako? Kde sa tešíte?" napísala na sociálnu sieť herečka.