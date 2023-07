Nikto z nás nemôže očakávať, že zostaneme takí istí ako pred 30 rokmi. Starnutie je síce prirodzená vec, ale na druhej strane so sebou nesie mnohých strašiakov. A to najmä v partnerstve.

Keď vám zazvoní štyridsiatka, môže nastať náročné životné obdobie - kombinácia rodinných záležitostí, kariéry a nejakej duševnej pohody alebo nepohody spôsobí, že vás pohltí stres. A stres produkuje ďalší stres. Čo tým trpí najviac? Predsa vzťahy. Lebo o tých je takmer celý život. A vy máte odrazu pocit, že sa to s vašou milovanou polovičkou niekde zaseklo.

Váš vzťah k manželovi alebo dospelému synovi už možno nebude vyzerať ako pred rokmi, ale to je v poriadku, pretože sa meníte. Je dobré sa na všetky tieto zmeny pripraviť a očakávať, že sa to jedného dňa udeje. Nezatvárajte pred tým oči, ale prijmite to s ľahkosťou a láskou. Starneme všetci, to je predsa jasné, ale to neznamená, že sa život končí. Práve naopak, zábava iba začína a vy by ste mali vykročiť tou správnou nohou vpred.