Dano Heriban bol mimoriadne talentovaný človek a všestranný umelec, ktorý odišiel predčasne 24. mája 2023.Kolegovia a verejnosť sa s ním rozlúčili v Slovenskom národnom divadle ešte 30. mája. Jeho pamiatku si včera uctilo aj rodné mesto, ktoré zorganizovalo hudobné podujatie na jeho počesť, informuje portál Pluska. Na koncert s názvom Hodina nočného pokoja prijali pozvanie viacerí umelcovi priatelia a hudobníci.

Prípravu mala na starosti aj Danova manželka, ktorá nemohla chýbať na spomínanej akcii. Vdova Kamila Heribanová sa tak prvýkrát objavila na verejnosti od manželovej smrti. A to, že to bol pre ňu opäť ťažký moment, o tom niet žiadnych pochýb. Herečka, známa zo seriálu Mama na prenájom, chvíľami neudržala slzy, no celkovo to zvládla statočne, aj za podpory blízkych kamarátov.

Zdroj: Emil Vaško Vdova Kamila Heribanová na spomienkovom koncerte Dana Heribana (†43) v Trnave.

Organizátori priznali, že výber hudobníkov nebol vôbec ľahký, pretože Danov spevácky prejav bol tak jedinečný. "Keď sme vyberali spevákov na túto akciu a ja som rozmýšľala, kto by to mohol spievať, tak mi nenapadal žiadny chlap, jednak že je to stále veľmi citlivé a je to strašne čerstvé, a tak sa mi začali jednoducho odkrývať možnosti žien. Myslím si, že tie ženy do toho vnesú tú citlivosť, ktorú mal Danko a sú to všetky ženy, ktoré sú Danovmu srdcu blízke, môjmu srdcu blízke a sú veľmi dobré profesionálne speváčky, ktoré to určite zaspievajú parádne," prihovorila sa cez audio nahrávku samotná Kamila v úvode podujatia.