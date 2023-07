Renáta Názlerová je žena krv a mlieko a za svoje kilá navyše sa rozhodne nehanbí. Je známa tým, že miluje módu a vždy sa vie krásne obliecť. Lebo aj ženy s plnými tvarmi sú krásne a kým sú zdravé, je všetko v poriadku. Renáta sa teraz ukázala aj v plavkách a radí to aj ostatným.

"Leto prepuklo, hor sa do plaviek. A myslím to smrteľne vážne. Či ste nízke, či vysoké, chudé, či kypré, či ste bruškaté, prsnaté, ritnaté, stehnaté, chudulinké - NEVADÍ. Lebo ste to VY, vaše telo je súčasťou vašej identity. Užite si leto, zahoďte všetky obavy a predsudky buďte šťastné, spokojné a sebavedomé. A potom sa o to šťastie, radosť a znovu nadobudnutú energiu podeľte so svojimi drahými a blízkymi," napísala k videu na Instagrame, kde je v bikinách.

Dodáva týmto odvahu naozaj všetkým ženám a robí dobre. Pozrite si fotky Renáty v plavkách a iné aj v našej galérii.