Hammel sa v umení našiel. Najskôr hral na husle, nezostalo mu to však dlho: „Hrou na husle som nikoho nenadchol a úplne ináč sa na mňa pozerali dievčatá, keď som na dvore zahral a zaspieval nejakého Elvisa Presleyho,“ povedal spevák, ktorý v roku 1963 založil skupinu Prúdy.

Sám hovorí, že to bolo krásne obdobie: „Boli sme mladí a s tým, že sme žili na zlej strane „železnej opony“ sa nedalo nič robiť. Snažili sme sa ako sa dalo a čas ukázal, že sa nám to aj podarilo.“ V dobe, keď s hudbou začínal, sa nedalo povedať, čo by chcel v živote dosiahnuť.

Zdroj: Emil Vasko

Uspel a výsledkom je, že jeho meno sa nesie naprieč generáciami. Spevák však pre náš časopis priznal, že vlastné piesne len tak pre seba – v súkromí nespieva. „To by už bolo so mnou zle. Teším sa, keď si ich pohmkávajú iní… Aj keď je to veľakrát iba o pár notoricky známych pesničkách. Ale aj to je fajn, že je to tak a prajem každému interpretovi a skladateľovi, aby jeho piesne rezonovali u ľudí aj trebárs po päťdesiatich rokoch.“