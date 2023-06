Celine Dion (55) sa nevzdala nádeje na opätovné vystupovanie, a to aj napriek pretrvávajúcim zdravotným problémom, kvôli ktorým musela zrušiť koncertovanie, píše Daily Mail.

Ako píše zivot.sk, správy o zdravotných ťažkostiach sa prvýkrát objavili v októbri 2021, keď musela speváčka odložiť niekoľko mesiacov trvajúce vystúpenia v Las Vegas kvôli silným a pretrvávajúcim svalovým kŕčom. Ako čas plynul a jej problémy neustupovali, rušila čoraz viac vystúpení a nakoniec v decembri minulého roka so slzami v očiach prezradila, že jej diagnostikovali nevyliečiteľný syndróm stuhnutého človeka.

Speváčka nedávno oznámila, že zrušila svoje turné až do apríla 2024, ale podľa zdroja časopisu People robí všetko pre to, aby mohla znova spievať naživo. Ďalší zdroj prezradil, že jej synovia Rene-Charles (22), Nelson a Eddy (obaja 9) sú teraz jej svetlom, pretože aj kvôli nim bojuje o návrat do formy. Pozrite si ich fotku v našej galérii.