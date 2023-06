Najstaršia dcéra Karla Gotta (†80) mala 26. júna svoje 50. narodeniny a oslavovala ich výdatne. Dominika, ktorá žije vo Fínsku si dopriala tri dni poriadneho jedla a alkoholu. Ako píše extra.cz, bývalú servírku a predavačku už alkohol, ani manželské problémy netrápia. „Prvú oslavu som mala s kamarátkou, boli sme v úžasnej čínskej reštaurácii. V sobotu sme boli grilovačke u priateľov na chalupe pri Helsinkách."

Zdroj: Archív Blesk

Na ďalší deň zamierili s manželom do steakovej reštaurácie. Dcéra zosnulého Zlatého slávika si k svojim okrúhlinám praje hlavne zdravie a lepšiu fyzickú kondíciu. S tým ide ruka v ruke aj zdravší jedálniček, menej tuku, cukru ako aj obmedzenie pitia alkoholu. „Nesmela som piť, ale teraz to mám pod kontrolou a povolené určité množstvo, ktoré sa nesmie prekročiť," povedala minulý rok. Dnes je podľa jej slov zase šťastná a aj v manželstve im to s hudobníkom Timem Tolkkim (57) opäť klape. Viac fotiek Dominiky si môžete pozrieť v našej galérii.