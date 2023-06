Popularitu a sexepíl vedel Sagvan dokonale využiť a ženy mu padali k nohám samé. Tak nepovedal nikdy nie, čoho výsledkom je, že ich v posteli striedal ako špinavé ponožky.

Obľúbený herec s irackými koreňmi totiž nikdy nepoprel, že mu prešlo posteľou mnoho žien. „Či ich bolo 924 alebo 1024? Vážne neviem,“ povedal kedysi exotický fešák portálu blesk.cz. Ich počet sa od jeho priznania s veľkou pravdepodobnosťou zvýšil, aj keď sa povráva, že sa upokojil a seká dobrotu po boku partnerky Aleny Zdarsovej, s ktorou žije už viac než 20 rokov a majú spolu dcéru Satine. Či je to pravda, vie len on sám. My sa však pozrime na ženy, ktorým známy herec pomotal hlavu.

V mladosti bol totiž naozaj poriadny búrlivák, aj keď tvrdil, že počas natáčania na „to“ nebol čas, ale potom si nútený celibát vynahradil - a to poriadne. Sám herec kedysi priznal, že sa mu stávalo, že si po romániku dievča ani nezapamätal. Sú však ženy, ktorých mená a tváre si zapamätal minimálne kvôli tomu, že aj ony sú verejne známymi.

Zdroj: archív Sagvana Tofiho

Reč je o speváčke Dare Rolins (50), modelke Simone Krainovej (50), či Alene Šeredovej (45). Nečudo, vďaka svojmu exotickému vzhľadu bol doslovne magnetom na ženy, tak sa mnohé pretekali, aby skončili v jeho posteli, aj keď len na chvíľu.