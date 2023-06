Vylepšené prsia má napríklad zabávačka a moderátorka Eva Evelyn Kramerová (33). Tá si dala v roku 2019 svoje bujné vnady paradoxne zmenšiť. Tvrdila, že život s veľkým poprsím nie je med lízať a poriadne zabrať dostáva najmä chrbtica, čo môže viesť k bolestiam či ďalším problémom. Rozhodla sa preto vyhľadať služby plastického chirurga.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbxcKdvMjJH/

Zákrok vtedy okomentovala pre denník Plus jeden deň: „Áno, je to pravda, ale nejako veľmi by som to neriešila, lebo to nie je úplne zjavné. Nie je to radikálna zmena, prsia mi zmenšili o dve čísla, akoby pocitovo je to lepšie," pochvaľuje si. „Cítim sa lepšie aj zo zdravotného hľadiska, lepšie sa mi robia veci. Som spokojná s týmto rozhodnutím," uzavrela tému Kramerová. Evelyn napriek tomu zaujme neprehliadnuteľným dekoltom.