Dcéra bývalej missky Ivany Christovej, Daniela Zajíček Christová, si naplno užíva mamičkovské povinnosti okolo krásnej dcérky, ktorá dostala meno Zoja. Babička Ivana je určite hrdá, pretože z malej princezničky rastie krásne dievčatko. Nie je to žiadnym prekvapením, pretože dobré gény má v rodine!

Daniela má dcérku so svojím manželom, Milošom Zajíčkom. Obaja majú zo svojho pokladu obrovskú radosť, a to je vidieť aj na Instagrame krásnej Daniely. Zoja je krásna dvojročná slečna, ktorú jej mamina oblieka do rozkošných outfitov, a na očkách jej je vidieť radosť zo života. Jednoducho z vnučky Ivany Christovej rastie spokojná mladá slečna.