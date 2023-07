Príroda to zariadila tak, že muži môžu mať deti kedykoľvek. To sa zrejme stalo heslom viacerých známych mužov, ktorí sa stali otcami po 60-ke či až 70-ke.

Mick Jagger

Je to pravý rocker so všetkým, čo k tomu patrí. Líder skupiny The Rolling Stones je osemnásobným otcom. Dnes má 79 rokov a jeho posledné dieťa, syn Devereux, sa narodil v roku 2016, keď mal 72 rokov. Dokopy má deti s piatimi ženami. Poslednou mamou jeho dieťaťa je 36-ročná baletka Melanie Hamrick. Sú spolu od roku 2014.