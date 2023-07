To, že nakrúcal porno sa prevalilo pred zhruba 11 rokmi a samotný Slávik bol prekvapený, že to neprepuklo už skôr.

Hudobný producent, scenárista a u nás najmä známy ako porotca talentovej šou Jaro Slávik má toho za sebou naozaj veľa. Nie vždy bol predsa úspešný a uznávaný, pretĺkal sa preto hocijako ako vedel. A to doslova.

Nič neľutuje

To, že nakrútil gay porno priznal a v roku 2012 dal k tomu Novému času aj rozhovor. Písal sa rok 1993, mal sladkých 18, svoje zohrala doba, mladosť, nedostatok peňazí a chuť po dobrodružstve. „Možno to bola kombinácia vyskúšať všetko možné. Išlo o nejakú zážitkovú jazdu celým tým obdobím, ktoré k tomu patrí. Hovorím, v tom období som precestoval celú Európu na falošné doklady, experimentovali sme s narkotikami, žili sme v nekonečnom žúre a ocitol som sa tam,“ priznal.

Zdroj: anc Jaro Slávik v gay porne

Nakrútil dva filmy, respektíve dve scény a povedali mu, že to bude len pre americký trh. Dnes sa tomu smeje. Ako spomenul v relácii K-FUN na rádiu VIVA, už vtedy mal síce dobre platenú prácu, ale aj isté finančné ťažkosti, preto sa nechal zlákať. Dokonca s tým súhlasila aj jeho priateľka. „Vzala to liberálne. V tom druhom filme som naozaj hral, lebo sa mi nepodarilo ani postaviť. Už som vedel, že to nie je tá cesta, bolo tam veľa hrania,“ povedal v rádiu.