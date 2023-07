Partneri si kúpili v novembri 2020 starý dom v lukratívnej časti Bratislavy, ktorý sa rozhodli zbúrať. Po veľkých problémoch s povoleniami, sa nakoniec bagre zahryzli do stavby a začali ju po častiach rúcať.

Reportér týždenníka Plus 7 dní zastihol v októbri minulého roka robotníkov počas práce, keď cez prvú šichtu zhodili garáž a schody. Podľa staveniskovej tabule, ktorá na pozemku visela, mali s búraním skončiť v decembri 2022, čo sa aj naplnilo a už začiatkom januára 2023 zostala na pôvodnom mieste domu iba obrovská jama.

Ako ďalej píše život.sk, dvojica sa tak skutočne vo svojich plánoch s novým bývaním pohla aspoň o kúsok, ale pred sebou má ešte stále veľmi dlhú cestu. Párik dom zbúral a dostali aj stavebné povolenie na stavbu nového. Ak však niekto čakal expresné stavebné práce, u Filipa a Nely nič také nehrozí. Rozhodli sa totiž, že na úkor kvality nič urýchľovať nebudú.

„Nebudeme teraz hystericky a rýchlo stavať, to určite nie. Dôležité je, že stavať môžeme, no neverím, že sa nasťahujeme ešte tento rok,“ uviedol Filip v médiách a rozhodne vedel, o čom hovorí, lebo ešte pred mesiacom stavebné miesto zívalo prázdnotou. Nášmu fotografovi sa podarilo na dovtedy prázdnom pozemku zachytiť začaté stavebné práce. Pozrite si, ako to tam teraz vyzerá v našej galérii.