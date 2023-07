Andrea Verešová na seba opäť strhla všetku pozornosť. Ako to len tá žena robí?

Ak by existoval rebríček najkrajších slávnych Sloveniek, meno Andrea Verešová by sa umiestnilo na prvých miestach. Andrea je žena, ktorá sa o seba celý život poctivo stará. Pýši sa postavou, ktorá by mohla konkurovať mnohým topmodelkám. Na verejnosti je vždy upravená, a inak tomu nebolo ani v Karlových Varoch.

Na filmovom festivale v Karlových Varoch Andrea predviedla neuveriteľné množstvo krásnych šiat. Nás zaujali tie, v ktorých vyzerala ako grécka bohyňa! Biela róba s vyzývavým výstrihom mierne odhaluje bruško a dokonale splýva až po zem. Vzhľad bohyne dopĺňajú aj elegantne vyčesané vlasy dohora, a ženskosť celému účesu dodávajú pramienky vlasov, ktoré jej jemne lemujú tvár.