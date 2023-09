Cítite nesmiernu samotu po tom, čo vás navždy opustil váš partner? Nemusíte na to byť už navždy sama. Ak pociťujete túžbu nájsť v živote opäť lásku, máte na to plné právo.

Pre nikoho z nás nie je ľahké sa navždy rozlúčiť s milovaným partnerom a naďalej kráčať životom. Môžete mať pocit, že s ním odišiel aj kus vás. Ale tým, že sa budete celé dni a týždne trýzniť nikomu nepomôžete. A už vôbec nie sebe. Nie je nič zlé na tom, aby ste znovu našli niekoho, kto vás bude milovať. Zaslúžite si prežiť šťastný a láskou naplnený život.

1. Doprajte si čas

Na to, aby ste mohli znovu začať randiť, nepotrebujete čakať dlhé roky. Celé to závisí od vás. Cítite sa na to? Choďte do toho. Príliš skoro a netrúfate si? Dajte tomu voľný priebeh. Samozrejme, že smútok cítiť budete. To je úplne normálne.

Zdroj: Shutterstock

Ale všetko chce svoj čas, kým sa so stratou svojej milovanej osoby nevyrovnáte. Možno sa rozhodnete mužov nevyhľadávať. Alebo to predsa len skúsite? Nech už urobíte čokoľvek, nedovoľte, aby vám ostatní radili, čo by ste mali urobiť. Vždy počúvajte svoje srdce.