Etiketa? To je ten lesklý a farebný obal na mojej obľúbenej čokoláde, ktorú si kupujem každý týždeň? Nie, nie. My máme na mysli správanie sa v partnerstve. A o čom vlastne táto etiketa je?

Etiketa v partnerstve si za posledné roky prešla významnou zmenou. Svet je menej konzervatívny ako kedysi a preto sa nebojte, že vytvoríte nejaký trapas. Randenie a budovanie vzťahu sa zmenilo na nepoznanie a máte pomerne voľnú ruku.

Aké je vaše najhlbšie želanie?

Povedzme, že ste slobodná žena. Ale čo s tým? Predtým, než začnete pátrať po svojom vytúženom princovi na bielom koni s honosným zámkom, potrebujete mať o ňom jasný obraz. Zavrite si oči a predstavte si, po kom vlastne túžite? Ako by mal vyzerať? Čomu sa rád venuje? Pokojne si to napíšte aj na papier.

Zdroj: Shutterstock

Možno si pomyslíte, že je tento krok príliš nútený. Avšak, v dnešnom modernom svete má každý možnosť voľby. Preto nemusíte vyhovieť všetkým potenciálnym nápadníkom, ktorí vás obletujú len preto, lebo by sa to od vás malo očakávať. Dajte svetu jasne a sebavedomo najavo svoje túžby. Ako sa hovorí: "Kto vie čo chce, tak ten to aj dostane". Takže, ako teda? Bude mať čierne vlasy, či vypracované svaly?