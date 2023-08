Zuzana Kronerová (70) pochádza zo slávnej hereckej rodiny. Dcéra Jozefa Kronera a Terézie Hurbanovej-Kronerovej chcela pôvodne študovať filológiu, no nakoniec absolvovala štúdium herectva, a to jej zmenilo život.

Otec bol najväčší kritik

Herečka Zuzana Kronerová je dcéra významného herca Jozefa Kronera, a jej mama bola taktiež herečka. Charizmatická Zuzka v rozhovore pre Život priznala, že na svojich rodičov stále často myslí. "Na otca aj mamu myslím často, ani si to vlastne neuvedomujem. Sú mojou súčasťou. Obaja mi už počas svojho života porozprávali o herectve i o živote veľa. Dá sa povedať, že pokračujeme v rozhovore. Dúfam, že teraz, keď som staršia a skúsenejšia, by ma kritizovali menej ako v mojich začiatkoch," prezradila s tým, že jej otec bol jej najväčší kritik. "Po mojej prvej premiére sa do mňa pustil otec. Urazila som sa a na premiéry som rodičov prestala pozývať. Dnes som im, samozrejme, vďačná. Bola to veľmi dobrá príprava do života."