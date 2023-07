Jej tragická autonehoda v parížskom tuneli ešte aj po dvadsiatich rokoch vyvolávala otázniky a doteraz sú niektorí ľudia presvedčení o tom, že to vlastne nehoda nebola. To bola aj predtucha samotnej Diany.

31. augusta to bude presne 26 rokov, čo prišla o život princezná z Walesu alebo lady Di, ako ju volali. Smrť tragická, nešťastná a plná otáznikov, presne, ako aj celý Dianin život. S vtedajším princom Charlesom, dnes kráľom, sa vzali 29. júla 1981. Diana mala obrovské honosné šaty a obaja sa usmievali. Zrejme iba navonok. Už vtedy si nemohol zobrať svoju lásku Camillu a musel sa oženiť s Dianou, ktorá bola zo šľachtického rodu a s britskou kráľovskou rodinou úzko spätá.

Manželstvo odkázané na zánik

To sa veľmi skoro ukázalo ako veľký problém. Ale aj to, že Charles bol oddaný kráľovským povinnostiam v rodine a Diana ako mladá a energická žena chcela niečo zažiť a najmä pomáhať iným. Venovala sa charite, dobročinnosti a fanúšikovia ju milovali. Chodila za ľuďmi trpiacimi AIDS, za chudobnými a chorými deťmi, podporovala výskum rakoviny. Bola iná ako ostatné ženy v kráľovskej rodine. Hocikedy si obliekla minisukňu, čím porušila protokol, bežne ju ľudia videli v plavkách alebo povedala niečo, čo sa do úst princeznej nehodilo.

Jej úprimnosť a snaha urobiť svet lepším ostala v srdciach mnohých ľudí, čím získala prezývku princezná ľudských sŕdc. Manželstvu nepomohlo ani to, že Diana porodila synov Williama a Harryho, ktorých vychovávala s láskou a emocionálne, nie autoritatívne, ako bolo v monarchii zvykom. Neustála pozornosť médií tomu ešte viac ubližovala. Rovnako ako Charlesov románik s Camillou.