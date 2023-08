Markizáčka a snúbenica Romana Juraška, Diana Hágerová, si momentálne naplno užíva mamičkovské povinnosti. Sympatická blondínka je hrdou mamou dvoch malých detí a stíha byť aj veľmi aktívna na sociálnych sieťach, kde má veľmi silnú fanúšikovskú základňu.

Materstvo zo sebou prináša veľa radosti, ale aj starostí. Svoje vie o tom aj nežná blondínka, ktorá sa fanúšikom zverila s ťažkým životným obdobím. "Od začiatku júna v podstate až doteraz to u nás doma vyzeralo veľmi jednotvárne. Buď jeden miničlovek alebo obaja naraz boli chorí. Bez vychádzok, len my s Romanom sme sa vymieňali, keď niekto musel ísť do práce," začala písať Diana na svoj instagram. Čo sa vlastne dialo?