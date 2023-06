Ako poznáme, že človek, ktorého milujeme, je ten pravý? Keď sa zamilujeme, je to láska na celý život? Záruku šťastného vzťahu nám nikto nedá, ale predsa len existujú znaky, ktoré nahrávajú dlhotrvajúcej láske. Pozrite sa s nami, ktoré to sú...

Každý chce byť milovaný a každý má nádej alebo aspoň sen, že jedného dňa nájde "toho pravého, alebo tú pravú." Ako vytvoriť zdravý a láskyplný vzťah, ktorý je na celý život? Aj keď trendy v randení a vo vzťahoch sa počas rokov môžu meniť, vzájomné správanie partnerov, ktoré naznačuje, že vzťah je zdravý, nepodlieha zásadným zmenám. Nemusíme sa preto obávať, stále existujú spôsoby, ako zistiť, či má váš vzťah predispozície na to, aby vydržal do budúcnosti. Ktoré to sú?

1. Jeho priatelia sú aj vaši priatelia. Jej priateľky sú aj vašimi priateľkami.

Predstaviť svoju polovičku priateľom je obrovský krok a obvykle znamená, že to so vzťahom myslí vážne. Ak si navyše s vašimi priateľmi vzájomne "sadnete", máte predom vyhraté.

2. Navzájom sa rozosmievate

Smiech vo vzťahoch, bohužiaľ, nie je vždy samozrejmosť. Niektorí ľudia majú suchý humor, niektorých baví skôr čierny, iní sú obyčajní hulváti, a ich vtipy nepripadajú nikomu smiešne. Keď sa však dokážete rozosmiať a aj zasmiať vzájomne, je to znamenie, že ste obaja na rovnakej vlne.