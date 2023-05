Niektorí odborníci odhadujú, že až 85 % úspechu nevychádza zo zručností či vedomostí, ale zo schopnosti spojiť sa s inými ľuďmi a vyvolať v nich dôveru a rešpekt. Na pracovný pohovor nikdy nemeškajte. Ak sa to náhodou stane, včas o tom informujte svojho budúceho zamestnávateľa.

Vyjadrite záujem

Vždy buďte zvedavá, otvorená a zaujatá. Ak necháte druhú osobu hovoriť, zvyšujete svoje šance na sympatie. Klaďte otázky, ktoré podnecujú fantáziu a konverzáciu. Pri rozhovore však nezabudnite hovoriť o osobných skúsenostiach (ak ich máte). Stručne a výrečne zhrňte to, čomu sa venujete, prečo a čo to pre vás znamená. Vytvorte si o sebe krátky pútavý príbeh.

Osobný pohovor

Pred stretnutím s budúcim zamestnávateľom sa čisto a slušne a vhodne oblečte, upravte sa, ale neprežeňte to s mejkapom. Myslite na to, že dôležitý je aj prvý dojem, presnejšie prvých pár sekúnd zoznámenia, lebo sú poháňané inštinktmi. Pri osobnom pohovore veľmi zaváži aj reč vášho tela. Dbajte aj na intímne mantinely ostatných a myslite na to, že vstupovanie do osobného priestoru iného človeka do profesionálnych vzťahov nepatrí.

Naša rada:

Ak pochybujete, ako veľmi sa priblížiť, riaďte sa náznakmi druhej osoby. Ak sa nakloní, nakloňte sa tiež. Ak sa zastaví, urobte to isté.