Vo všeobecnosti sa totiž verí, že keď robíte zlo - na oplátku dostanete negativitu a utrpenie. Zrkadlenie však nefunguje úplne, lebo tí, čo robia druhým neustále zle, by sa v nešťastí doslova topili.

Dôvod? Je jednoduchý. Pod výrazom karma nehľadajte udalosti, ktorá sa vám odohrávajú v živote. Ide skôr o pocity a emócie, ktoré prežívate, keď napríklad vykonávate niečo nekalé. V preklade, ak by ste ukradli v obchode napríklad rožok, nemali by ste z toho dobrý pocit. Preto aj karma neodráža vaše činy (a nikto na oplátku nezje niekto rožok vám), ale stane sa vám niečo, čoho sa v živote najviac obávate.



Dá sa zlá karma opraviť?

Ak máte výčitky svedomia, lebo ste urobili niečo, čo druhému uškodilo a bojíte sa, že sa vám to vráti, nemusíte mať obavy. Nie je potrebné žiť v strachu nad pravdivosťou tvrdenia o Božích mlynoch. Dá sa to urobiť aj inak. Urobte toto:



+ Naučte sa pracovať s každou negatívnou emóciou, ktorú zažívate a pokúste sa pochopiť, prečo sa vám „niečo“ deje. Pokúste sa pochopiť, čo viedlo k tomu, že ste sa nahnevali na ženu, ktorá si v obchode pred vami vyberala pridlho rožky. Prečo vám je to nepríjemné? Lebo sa ponáhľate? Alebo vás irituje, že sa v nich donekonečna prehrabáva? Pokúste sa povzniesť nad jej pomalosťou a najmä na ňu zbytočne nevybafnite množstvo rozhorčených viet. Zbytočne jej aj sebe pokazíte deň.

+ Zamyslite sa nad tým, či by sa vám páčilo, keby vás niekto pri výbere rožkov v obchode naháňal, aby ste to robili rýchlejšie. Páčilo by sa vám to? Tak aj vy zaobchádzajte s ostatnými tak, ako by ste chceli, aby s vami zaobchádzali oni.



+ Snažte sa prijať fakt, že svet nie je len biely a čierny rovnako, ako neexistujú len výlučne negatívne a pozitívne situácie. Každá udalosť je vždy neutrálna, jej charakter závisí iba od toho, ako ju ohodnotíte. Počkajte, aby si žena pred vami vybrala rožky tempom, ktoré jej vyhovuje a zbytočne sa na ňu zato nehnevajte.