Pútnické miesta sú dôležitou súčasťou slovenskej kresťanskej tradície a svedčia o oddanosti veriacich. Ak vás láka tieto miesta navštíviť, smelo do toho!

Silná kresťanská tradícia ovplyvňovala spoločnosť a kultúru na Slovensku po celé stáročia. Mariánske púte v Levoči, Šaštíne, Nitre, Úhornej, Ľutine alebo Litmanovej, majú silnú tradíciu. Okrem týchto miest si ľudia vybudovali aj vlastné menšie pútnické miesta.

Galamba

Vznik tohto pútnického miesta sa datuje do roku 2005. V tomto roku sa tu uskutočnila aj prvá omša pri drevenom detvianskom kríži. Toto miesto sa stalo dôležitým pre prisťahovalcov z Podpoľania, ktorí sem prišli. O dva roky neskôr vznikol jednoduchý drevený prístrešok so slamenou strechou. V období od 2012 do 2015 sa k nemu pridala pustovňa.