1. kolo: Vitamín C

Kyselina L-askorbová posilňuje imunitu, podporuje tvorbu bielych krviniek a protilátok, ktoré majú za úlohu rozpoznať a zneškodniť nebezpečné mikroorganizmy. Vitamín C má silné antioxidačné účinky a je dobrou prevenciou prechladnutia a chrípky, ale aj srdcovo-cievnych a nádorových ochorení. Zúčastňuje sa na tvorbe kolagénu a na metabolizme niektorých minerálov a vitamínov. Dospelý človek by mal denne prijať 80 až 100 mg. V 100 g chrenu je 25 mg vitamínu C, v 100 g wasabi 42 mg. Bod získava wasabi.

Stav: 0 : 1

Zdroj: Shutterstock

2. kolo: Vápnik

Denný príjem vápnika v odporúčanom množstve je absolútne nevyhnutný po celý život, pretože tento minerál je základnou stavebnou zložkou kostného tkaniva a zubov. Nedostatok vápnika sa prejavuje nielen kazením zubov a rednutím kostí s predčasne nastupujúcou osteoporózou, ale aj vnútorným nepokojom, únavou, bolesťami chrbta či nespavosťou. Odporúčaná denná dávka vápnika pre ženy: 1 000 až 1 500 mg. V 100 g chrenu sa nachádza 56 mg vápnika, v rovnakom množstve wasabi 128 mg. Opäť boduje wasabi.

Stav: 0 : 2