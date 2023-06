Na dôchodok by ste sa mali pripravovať už od prvého zamestnania. Platí totiž pravidlo, že čím viac času máte, tým menej peňazí vás stojí napĺňanie finančných cieľov.

Nesplniteľné ciele

„Dôchodkovým cieľom každého by mala byť finančná sloboda, pri ktorej máte dostatok peňazí a môžete tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Realita je však odlišná. Penzisti majú síce dostatok času, no na vytúžené aktivity im chýbajú peniaze,“ hovorí odborník na osobné financie Karol Kovalík. Potvrdzuje to aj prieskum z roku 2019, kde až 75 percent opýtaných označilo ako prvoradý sen a túžbu dobrý dôchodok, ktorý si chcú užívať. Ďalším snom je finančná pomoc rodine, cestovanie či kúpa vytúženého auta. A čo bráni v dosiahnutí týchto snov a cieľov? Nedostatok peňazí.