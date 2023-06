Španielske mesto na pobreží Costa Blanca, Alicante, sa stalo magnetom pre ľudí, ktorí hľadajú miesta na krátke výlety, ale aj dlhšie pobyty pri mori. Vďaka bohatej ponuke kaviarní, barov, reštaurácií, ale i historických pamiatok sa radí k veľmi obľúbeným destináciám pre všetky vekové kategórie. Dominantou mesta sú dva hrady. Prvým je pevnosť Santa Barbara na hore Benacantil.

Zdroj: Shutterstock Prístav a pevnosť Santa Barbara počas západu slnka

Jeho vznik sa datuje do 9. storočia. Má však mnohé mená ako napríklad Santa Bárbara Castle, Castle of Santa Bárbara, Castillo de Santa Barbara, alebo Castell de Santa Bárbara. Ide o jednu z najväčších španielskych stredovekých pevností, má výšku 166 metrov. Vstup na hrad je bezplatný. Už len cesta k nemu je zážitkom. Prechádzka okolo hradieb vám dá predstavu, ako by ste sa cítili v stredoveku, ale môžete použiť aj výťah. Keď vstúpite do útrob hradu, nájdete tu pevnosti z odlišných období, ktoré tu vládli. Z hradu budete mať najlepší výhľad na celé mesto, mestskú pláž Postiguet i Stredozemné more.