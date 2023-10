1. Kontrola je najdôležitejšia

Začnite tým, že skontrolujete všetky suché potraviny vrátane krmiva pre domáce zvieratá v špajzi. Skontrolujte, či sa v nich nenachádzajú príznaky napadnutia, ako sú dospelé jedince, larvy, pavučiny a takmer neviditeľné vajíčka. Potravinové mole obľubujú najmä výrobky z obilia, ako je múka, obilniny a cestoviny, či orechy, sladkosti a krmivo pre domáce zvieratá.

Zdroj: Shutterstock

Ak nakupujete vo veľkom, pred nákupom dôkladne preskúmajte sušené výrobky a obilniny. Dávajte pozor najmä na drobné červíky a dospelé jedince. Všetky napadnuté potraviny okamžite odstráňte. Neukladajte ich do vnútorného odpadu, pretože to môže spôsobiť ich rozšírenie. Namiesto toho ich vyhoďte do vonkajšieho odpadkového koša.