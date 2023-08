Chystáte sa do dôchodku a chcete ho mať vyšší? A viete, ako je to s trinástym dôchodkom? Ak sa budete držať týchto rád, prilepšíte si.

Ak sa chystáte v najbližšom čase do dôchodku, mali by ste zbystriť pozornosť. Lebo kým sa budúcim dôchodcom oplatilo so žiadosťou o dôchodok v posledných rokoch čakať až do nového roku, teraz je situácia iná. Podľa portálu pluska.sk totiž môžete dostať oveľa viac peňazí a poďakovať sa za to môžete napríklad opakovanej valorizácii.



Zdroj: Shutterstock

Dobrou správou aj je, že ak o penziu požiadate ešte tento rok, dostanete aj 13. dôchodok. Penzie priznané tento rok od júla do konca tohto roka totiž porastú dva razy. Ak vám priznajú dôchodok do konca tohto roka, zvýšia vám ho o valorizáciu, ktorá bola v januári, teda o 11,8 % a následne o mimoriadne júlové zvyšovanie dôchodkov o 10,6 %.

Je teda viac ako pravdepodobné, keďže inflácia po prvý raz tento rok dosiahla jednociferné číslo, že v januári budúceho roka porastú novo priznané penzie o približne 12 percent kým tento rok je to o 22,4 %. Práve preto je vhodné požiadať o dôchodok už tento rok a nečakať na ten budúci.



Koľko peňazí budete na účet ako dôchodkyňa dostávať, ovplyvňujú nie len vaše zárobky, počet odpracovaných rokov, ale aj aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každý rok mení. Práve vďaka nej sa zvyčajne vyplatilo so žiadosťou o penziu počkať až do ďalšieho roka. Tento raz je to ale práve naopak.

Zdroj: Shutterstock

Výpočet, prečo sa oplatí požiadať o dôchodok ešte počas tohto roka, nájdete v článku TU.