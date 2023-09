Odtoky a záchody nie sú čiernou dierou, ktorá všetko pohltí. Čo do nich nepatrí?

Oleje a mastné zvyšky z kuchyne

Oleje z varenia a mastné zvyšky nesmú byť vylievané do odtoku. Okrem toho, že ho môžu upchať vo vašom dome či byte, môžu mať negatívne dôsledky na kanalizačné systémy a životné prostredie. Ukladajú sa na stenách potrubia a postupne sa na seba vrstvy nabaľujú, čo môže vytvoriť blokády, ktoré vedú k upchatiu kanálov. Opravy kanalizačných systémov sú navyše veľmi nákladné.

Zdroj: Shutterstock

Správne nakladanie s olejmi z kuchyne je dôležitou súčasťou snahy o udržateľnosť. Použitý olej preto zbierajte do fliaš a odovzdávajte napríklad pri obchodných domoch do nádob na to určených.