Populárny, šarmantný, vynikajúci herec, ktorý chýba. Mal skvelú kariéru, veľké plány, šťastnú rodinu, no všetko je preč. Žiaľ a bolesť na duši ho zrazili na kolená.

Túžil byť kolotočiarom

Janko pochádza zo známej slovenskej hereckej rodiny. Jeho strýkom bol slávny Jozef Kroner, medzi uznávaných hercov patril aj jeho otec Ján a veľká herecká hviezda je aj sesternica Zuzana Kronerová. On sám však spočiatku herecké ambície nemal. Odmalička bol rozhodnutý, že sa stane kolotočiarom. „Zdalo sa mi, že strašne voľne žijú. Pohybujú sa z mesta do mesta a ich deti mohli byť oveľa dlhšie hore ako my ostatní. Aj v škole, kde boli vždy iba pár dní, platili na učiteľky iné výhovorky,“ priznal raz Janko s nostalgiou.

Zdroj: Ján Zemiar

Triedny šašo

Už ako malý chlapec bol veľmi vnímavý a vedel, že má talent, aký nemá hocikto. „Uvedomoval som si, že tá naša rodina je niekedy trošku šibnutá. Keď sme sa všetci zišli, tetky a aj strýko Jožko, do podvedomia sa mi dostal pocit, že naša rodina vie niečo, čo nevedia ostatní – zabaviť okolie,“ spomínal Ján Kroner v jednom rozhovore. A aj on sám tieto gény podedil.

„Keď som vyrastal, držali ma nakrátko staršie sestry, musel som poslúchať a pomáhať. Mal som na starosti napríklad sobotňajšie prášenie kobercov. V škole som sa však prezentoval ako triedny šašo, ktorý vymýšľa hlúposti. Spolužiaci sa časom zhodli, že keď bol Jano chorý, bola v škole veľká nuda,“ prezradil pred rokmi.