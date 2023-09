Zrazu dostala odpoveď, prečo priberá, hoci sa denne veľa hýbe, cvičí a dodržiava jedálny lístok. Na komentáre, že jej postava nevyzerá primerane k veku, už nereaguje.



Veľmi intímny rozhovor poskytla týždenníku PLUS 7 DNÍ speváčka CELESTE BUCKING­HAM (28), rozprávala sa s ňou GRÉTA KLIMKOVSKÁ.

Ste veľká cestovateľka, ale v Bratislave ste bývali natrvalo a plnili ste si tu spevácke sny. Prečo ste dali Slovensku košom?

Pôvodný plán bol, že s rodičmi budem len počas pandémie. Lenže oni nežili v nejakej dedine na vidieku, ale na Madeire. Počas pár mesiacov som sa do toho miesta zamilovala a pochopila som, že moja duša a telo si žiadajú veľkú zmenu. Nie všetci to možno pochopia, ale asi som vyhorela. Možno sa aj niektorí zasmejú, ako môžem vyhorieť v takom mladom veku. No dá sa to.

Spievať a pracovať som začala v šestnástich rokoch, čo je príliš skoro. Je to skoro na všetko. Desať rokov intenzívnej práce, predtým hektické detstvo plné cestovania… Proste som zistila, že som fakt vyčerpaná a moje fyzické a psychické zdravie naberajú nesprávny smer.

Dá sa teda skonštatovať, že ste utiekli pred fanúšikmi a možno aj neprajníkmi?

Neviem, či je slovo utiekla správne. No platí, že som spoznala iný svet, kde ma nikto nepozná, nesúdi a neočakáva odo mňa isté veci. Na Madeire som konečne uvoľnená, autentickejšia Ce­leste. Aby to čitatelia a fanúškovia pochopili a neurazili sa, poviem krátku príhodu. So svojím veľmi dobrým kamarátom som bola v prírode na Slovensku, kde sme sa dlho rozprávali. Potom sme sa presunuli do reštaurácie a on mi zrazu hovorí, že ako sa otvorili dvere, zmenila sa mi tvár. Že už to nie som ja, ale nahodila som „face“ Celeste, ktorú fanúšikovia poznajú.

Čiže ste boli dve?

Nikdy som si neuvedomovala, že pred verejnosťou vytváram nejaký status a pritom som iná. Okolie od vás očakáva výkon, čo je v poriadku, ale aj postoj, že ste úplne nad vecou a silná žena. No nie je to tak. Aj ja trpím, aj ja mám zlé dni, aj ja sa bojím. Nie som silná žena vždy a všade. Teraz sa otváram všetkým, čo to čítajú, že áno, som Ce­leste, o ktorej si možno všetci myslia, že má všetko v mladom veku a nemá sa na čo sťažovať, ale nie je to pravda. Aj ja som len krehký človek. Z toho všetkého som začala dostávať úzkosti a panické ataky. Bolo strašné naučiť sa s tou­to chorobou žiť. Ale hovorím o tom nahlas, aby sa niekto, kto cíti niečo podobné, necítil divne a opustene.