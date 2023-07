Herečka, ktorá je dôkazom toho, že sa dá starnúť s gráciou a vznešene, v nedávnom rozhovore pre Madam EVU prezradila pravdu o svojom vzhľade. A povedala, prečo nikdy nepodstúpila žiadny estetický zákrok.

Tvrdí, že treba mať len pevné nervy a vydržať: „Nevidím na to dôvod. A to by som prišla domov a mala by som miesto pŕs dve lopty, ktoré by mal môj muž potom rád? Toto by som nikomu neurobila…"- smeje sa a pokračuje.

Zdroj: archív ŠMŠ

„Alebo žeby ma moje vnúčatá nespoznali, lebo budem chodiť celá opuchnutá a potom mi zrazu tu vyjde nejaká hrča, tam vyjde nejaká hrča… Tie zákroky sú všetky veľmi dobré a užitočné, keď má niekto naozaj zdravotný problém a potrebuje pomoc. No ak existuje najväčší nepriateľ týchto vecí, tak je to kamera.“