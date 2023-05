Davina Geissová, staršia dcéra milionárov Geissovcov, ktorí vlani poctili svojou návštevou aj Slovensko, sa mení pred očami fanúšikov, píše denník Plus JEDEN DEŇ.

Davina totiž v poslednom čase začala prepadať instagramovému trendu umelej krásy. Len nedávno vyvolala okolo seba rozruch, keď sa v nemeckých médiách premieľal jej údajný románik so synom známeho miliardára a už znova vystrkuje rožky. Tentoraz však mladá dáma vyvolala vlnu senzácie najnovšími fotografiami na sociálnej sieti.

Na zverejnených záberoch je nielen o poznanie štíhlejšia, no akosi aj viac blond. Ešte donedávna bola Davina plavovláska, no farba jej vlasov mala podstatne prirodzenejší odtieň. Vlasy však nie sú to jediné, čo na zverejnených záberoch pútalo pozornosť. Devätnásťročná hviezdička reality šou totiž predviedla hlavne svoju ženskú krásu. Výrazne sa začína podobať na svoju mladšiu blond sestru Shaniu.

