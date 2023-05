Svadbu utajila pred svetom napríklad herečka a komička Petra Polnišová (47). Dokonca sa jej sobáš so scenáristom a producentom Jurajom Brockom, s ktorým žije niekoľko rokov v jednej domácnosti, darilo úspešne tajiť niekoľko mesiacov. A čo ju prezradilo? Obrúčka, ktorá jej pribudla na ľavej ruke. Pre portál PLUS 7 DNÍ herečka pred pár dňami povedala: „Nie sme typy, ktoré by všetko vykrikovali do sveta. Bolo to naše súkromné rozhodnutie.“

Zdroj: Lýdia Czakó, TV Markíza

O tom, že Petra je už nejaký ten mesiac mladou pani, sa špekulovalo však už oveľa skôr, presnejšie, keď Petra v rozhovore pre český portál idnes.cz nazvala Juraja „manželom“. „Teším sa domov. Nemusím prísť a niekoho baviť. Môj manžel s mojimi deťmi bavia mňa,“ povedala doslova. Odvtedy na otázky o sobáši neodpovedala, výnimku urobila až teraz.