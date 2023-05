Keď v roku 2006 vyhral spomínanú reality šou, od televízie získal rozprávkovú výhru 400-tisíc eur, auto a mal nárok aj na byt.

Avšak v roku 2012 sa rodák zo Svidníka dostal na štyri roky do basy pre krátenie daní, bitku a aj za to, že hodil do policajta kvetináč. Po prepustení na slobodu dlho bez zločinu nevydržal a za výtržníctvo vyfasoval trojročnú podmienku. Tú, bohužiaľ, porušil a po troch priestupkoch spáchaných v podmienke, skončil opäť vo väzení.

Zdroj: Jozef Baran

Pre portál 1.pluska Erik pred dvomi rokmi povedal: „Po šou som si prešiel svojím. Skončil som vo väzbe, šiel som tam za to, že som neodviedol dane z Vyvolených. Odsedel som si 47 mesiacov vkuse. Prešiel som si od narkotík po väzenie." Priznal však oveľa viac: „Kedysi som bol transsexuál. Bral som hormóny, ženské. Estrogén s amfetamínom urobil v tele bordel. Vrátil som sa domov do Svidníka a zabudol som na všetko, začal som fungovať. Učiť sa rozprávať v mužskom rode a chodiť ako chlap," zdôveril sa pred dvoma rokmi v Bez servítke.