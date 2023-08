Kde sú tie časy, keď sme do kaderníctiev chodili s fotkou krásnej seržantky a chceli sa dať ostrihať na Makepeacovú? Ikonický seriál, ktorý sa natáčal v rokoch 1984-1986 zostal navždy v pamäti dnešných štyridsiatnikov a päťdesiatnikov.

Ako píše casprezeny.sk, hoci sa drsný americký poručík a sebavedomá britská seržantka neustále doberali, chémia medzi nimi fungovala skvele a to bol magnet na divákov. Neostalo však len pri tom. Na veľkú radosť fanúšikov sa Michael a Glynis do seba skutočne zamilovali a od roku 1989 sú manželmi. Krátko nato sa z Londýna presťahovali do Los Angeles, kde sa im narodil syn Alexander. Dnes má Glynis 67 rokov, Michael 78 a sú spolu 34 rokov.

Aj keď od natáčania seriálu ubehlo 37 rokov, obaja herci vyzerajú úžasne a nestratili nič zo svojej charizmy. Glynis je stále kočka a dokonca sa na svojej stránke venuje starostlivosti o ženskú krásu. Keďže sa takmer nezmenila, ľahko ju spoznáte aj po rokoch. Aj Michael vyzerá stále skvelo!

Pozrite si oboch v našej galérii.