Moderátorovi Martinovi Nikodýmovi krachol vzťah s Michaelou v roku 2007. Z manželstva má Adama a Emmu. Potom má ešte syna Martina s blondínkou Martinou. No ani tento vzťah nevydržal. Ako to má Nikodým so ženami teraz?

Ako píše denník Plus 1 Deň, od rozchodus matkou malého Martinka v roku 2015 bol moderátor dlhší čas single. O tri roky neskôr ho na turistickej prechádzke stretli s neznámou brunetkou, no ani táto láska mu dlho nevydržala. „Som náročný na výber žien. Sám však nie som, stále som obklopený ľuďmi. No je pravda, že teraz oficiálnu partnerku nemám,“prezradil denníku ešte v decembri 2018, keď dvojica už pár netvorila. Po boku ďalšej krásky ho bolo vidieť aj v roku 2021, keď ho fotografi načapali s vtedy 25-ročnou dcérou veľkopodnikateľa, Popradčankou Nikolou.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CteOBBPqtl-/ Martin Nikodým s deťmi.

Martin bol nedávno na tlačovej konferencii RTVS, kde predstavil svojnový televízny kvíz Všade dobre, doma naj.Prezradil, že má za sebou krásne leto s rodinou, za ktoré je veľmi vďačný. „Na lásku som určite nezanevrel, ja pre lásku žijem. Ale mne už to nejako vyhovuje tak, ako to je a stále vravím, že ak sa niečo ešte má udiať, tak to príde jednoducho samo. Už nie som nejaký pátrač alebo aby som sa hádzal na nejakú zoznamku, to nie,” vysvetlil.