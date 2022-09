Súkromie si chráni, na obrazovke žiari. Napriek tomu sa obľúbená jojkárska moderátorka borí s problémami. Jej jediná dcéra Saskia, ktorú má s bývalým hokejistom Žigom Pállfym oslávila v marci tohto roku 15 rokov a jej mama potrebuje riešiť jej budúcnosť.

Zdroj: Michal Šebeňa Andrea Pálfyf Belányiová

"Moja hlavná práca je moja dcéra Saskia. Tým, že od narodenia sa boríme s rôznymi zdravotnými problémami, je to úplne iné materstvo, aké si rodičia zdravých detí, nedokážu ani len predstaviť, čo to obnáša. Mám šťastie, že môžem pracovať v televízii. Televízna práca je pre mňa viac koníčkom než prácou je to pre mňa vlastne taká psychohygiena. Je to na nezaplatenie keď má človek prácu kde je spokojný."

Podľa Andrey Belányiovej je najťažšie je zosúladiť prácu a starostlivosť o dieťa a o domácnosť. Keďže jej rodina – rodičia aj sestra – sú v Košiciach, musela si nájsť opatrovateľky. "Venujú sa Saskii, keď som v práci. Nie je jednoduché si niekoho cudzieho pustiť do domácnosti a nechať s ním svoje dieťa, ale musela som sa to naučiť a zvyknúť si na toto. Ale sú to veľmi príjemné ženy a som rada, že nám prišli do života."