Je neprehliadnuteľná. Herecká diva už roky ohuruje svojím vzhľadom a stylingom. Pôsobí oveľa mladšie, než je jej skutočný vek. Zdena Studenková už niekoľkokrát priznala, že rada nakupuje, no dopraje aj druhým. „Mám švagrinú Gabiku z Brankovej strany, ktorá má dve dcéry a zo svojej strany švagrinú o dvadsať rokov mladšiu. Všetko, čo nemám na sebe trištvrte roka, putuje k nim a nájde svoje uplatnenie. Takto to má zmysel,“ prezradila Studenková pre pravdu.sk.

Počas života sa už aj jej stalo, že niektoré šaty chcela tak veľmi, že kvôli nim nemohla spávať. „Keď sa mi niečo v obchode zapáči, poviem si: Veď už mám doma toho toľko! Z obchodu odídem a v noci to nemôžem predýchať, tak sa tam na druhý deň vrátim. Keď po niečom túžim a mám šancu si to kúpiť, kúpim si to a hotovo. To sú tie naše drobné ženské radosti.“

A akými darčekmi ju obdarúvajú jej najbližší? Sú to šperky! "Mám ich už toľko, že musím ešte dlho žiť, aby som ich vynosila, no robí mi to radosť," povedala pre Eurotelevíziu. Šperky jej kupuje najmä partner Braňo Kostka, viaceré má od svojej dcéry Simony, ktorá ich vlastnoručne vyrába.

