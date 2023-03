Ako povedal pre plus7dni.sk, Bratislava je pre neho rušná, a preto sa teší, keď otvorí dvere na chalupe, zakúri v peci a behá len v domácom oblečení.

Chalupa sa v súčasnosti skladá z dvoch častí. Jedna je obývateľná, kde Krausovci fungujú. Druhá časť je stále v procese prerábania, aj počas návštevy na nej pracovali robotníci. Andy vkladá veľa energie najmä do detského kútika nadštandardnej rozlohy, kde by deti z prvých manželstiev spolu s najmenšou Adelkou trávili čas.

Závan histórie

Herec a scenárista ich previedol celou poschodovou chalupou. Na prízemí má kuchyňu, obývačku a spálňu s toaletou, vrchná časť patrí deťom. Dom zaplnili domáci starodávnym dreveným nábytkom a skombinovali ho s doplnkami so starožitným nádychom. Ako dekorácia do kuchyne poslúžila žehlička a váhy, ktoré Andyho manželka zdedila po babke. No počas obhliadky chalupy mali pocit, akoby ho obývala zberateľka bábik. Takmer na každom rohu bola jedna vystavená. Doniesla ich sem mladá pani Krausová, ktorá si ich zachovala ešte z detstva.

Zdroj: MATEJ KALINA

„Veľmi veľa vecí sme kúpili na blšáku a tešíme sa z toho. Myslím si, že každá chalupa má mať také zariadenie. Niektoré kúsky objednala Janka z Prešova, kde sa venujú ručne robeným veciam, z ktorých dýcha história,“ doplnil Andy Kraus.