David Beckham

Bývalý futbalista a model je závislý na poriadku. Podľa jeho vlastných slov musí upratovať kedykoľvek, keď príde domov, a že by si dokonca aj v hoteli upratal izbu, ak by mal dostatok času. Tento typ závislosti môže prerásť do ozajstnej poruchy a ovplyvňovať aj každodenný život. Snáď to má David pod kontrolou.