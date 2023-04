„Na kasting do úlohy syna Normy a Juana prišlo aj dievčatko, ktoré, keď sme vyskúšali, bolo zo všetkých uchádzačov najlepšie, a tak sme ho obsadili za chlapca. V tom čase ešte pred samotnou skúškou prišlo do kontaktu s hlavnými hrdinami a ihneď si padli do oka,“ prezradil jeden z tvorcov kolumbijskej telenovely, píše magazín Emma.

Po vyše desiatich rokoch len málokto vie, že tvorcovia telenovely do tejto úlohy obsadili dievčatko - Maríu Gabrielu García. Čo poviete, spoznali ste v nej malého drobca? V súčasnosti z malého batoľaťa vyrástla veľká slečna s dlhou hrivou, pozrite!