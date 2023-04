Zdá sa, že Peter Illiáš, o 16 rokov mladší manžel Zory Czoborovej, to prehnal. Nielen s opaľovaním, ale aj s nabratím svalovej hmoty. Koho vám pripomína? Vedeli ste, že na raňajky si dáva bežne desať vajíčok? A to nie je všetko!

Ken, brat Van Damma, či Mitch Buchannon z Baywatchu. Takéto prezývky si mohla prečítať Zora Czoborová (56) na svojom Instagrame. Boli adresované jej drahému manželovi Petrovi (40), ktorý si spoločný pobyt v Thajsku užíva po svojom. Kým Zora maká so svojimi klientkami v rámci fitpobytu, Peter maká na svojej svalovej hmote a tankuje vitamín D. Jeho svaly a hruď už narástli do rozmerov a la Rambo, či Arnold Swarzenegger. Istá podobnosť so známym Terminátorom tam skutočne je. Veď, napokon, presvedčte sa sami! Keď si prečítate, ako sa stravuje, niet divu, že váži sto kíl!

Na raňajky zje desať vajec!

Peter Illiáš pracuje ako IT odborník, no miluje fitnes, rovnako ako jeho manželka. No kým ona neraňajkuje vôbec, Peter zje na raňajky desať vajec a Zora mu každý týždeň kupuje desať kíl bio kureniec! "Normálnemu človeku stačia tri vajcia, ale ja mám sto kíl. Mňa desať vajec zasýti na dve-tri hodinky. Dám si k nim paradajky, šunku, kozí syr," povedal pre týždenník Téma. Za týždeň skonzumuje osem až desať kíl kuracieho mäsa, k tomu aj nejakú hovädzinu. "Biele pečivo nejem, to sú zbytočné sacharidy. Mám tie takzvané „polystyrénové“ chlebíky, prípadne sa dá dnes už kúpiť proteínový chlieb. Na desiatu si dám kura so zemiakom. O dvanástej si dám znova kura, rybu alebo hovädzie. To isté o druhej. Ak popoludní cvičím, tak si dám jedlo aj o štvrtej. Večer jedávame spolu so Zorkou o šiestej-siedmej. Pred spaním ešte tvaroh alebo jogurt."

"Snažím sa cvičiť každý deň. Do fitka chodím väčšinou cez týždeň, prídem o siedmej ráno, odcvičím si a o deviatej už sedím za počítačom a pracujem až do večera. Cvičenie je pre mňa taká meditácia. Ráno vstanem, pocvičím si a nabije ma to energiou na celý deň. Niekto potrebuje cigaretu a kávu, ja cvičenie. Keď si ráno nezacvičím, tak som celý deň nervózny," prekvapuje statný a šťastný manžel. Fotky jeho svalnatého tela nájdete v našej galérii.