Speváčka nikdy nemala problém so zmenami účesu, ale jej nedávna parochňa doslova rozdelila národ. Jedni jej tlieskali, iní boli zásadne proti a ďalší o nej viedli dlhé diskusie. Báru to však nechávalo chladnú. "Cez prázdniny ma zasiahli zdravotné problémy, tak som musela odstúpiť z muzikálu Okno mé lásky. Bola som proste maród. Definitívne to za mnou nie je, ale je to v procese liečby. Verím, že na dobrej ceste," šokovala Basiková počas Vianoc v rozhovore pre Super.cz.

Zdá sa, že jej zdravotný stav sa zlepšuje. Parochňu odložila a na svojom Instagrame sa pochválila novým účesom zo svojich vlasov. V kaderníckom salóne ju ostrihali, takže vyzerá šik a mladistvo. K novému účesu jej zagratulovali aj jej celebritné kamarátky: Bára, si ako dievčatko,“ neudržala sa herečka Dagmar Havlová (70) a slovom „Super,“ ju vychválila ďalšia česká herečka Mahulena Bočanová (56).