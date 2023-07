Dlhodobo sama je napríklad speváčka Katka Knechtová (42). Je známa tým, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži. Na Instagrame je síce občas aktívna a sem-tam sa pochváli nejakými fotkami, no frajerov tam nikdy neukazuje. Občas sa v jej blízkosti síce nejaký muž objaví, ale po krátkom čase bublina spľasne. Začiatkom roka 2021 sa o Katke síce šuškalo, že konečne stretla muža svojho života, ale... Opäť sa senzácia nekonala.

V roku 2019 sa počas porotcovania v SuperStar zamilovala do mladučkého, vtedy iba 18-ročného, Petra Borkovca, ktorý skúšal šťastie v speváckej šou. Láska im však dlho nevydržala.

Speváčka mala byť zamilovaná aj do iného muža. Jej priateľ mal byť tiež hudobník, ktorého poznala už od 15. rokov, a vraj bola láskou jeho života, ale opäť nič. „Áno okolo môjho súkromia je ticho už dlho, ale to neznamená, že nemám nikoho. Prežívam šťastné obdobie, po tých všetkých pádoch je to niekto, s kým si viem predstaviť život. Tak, verím, že to bude dobre," prezradila vtedy Knechtová pre jojkársky Top Star. O koho však išlo, si tajnostkársky nechala pre seba.

Keď oslávila Katka štyridsiate narodeniny, rozhovorila sa opäť trochu o svojom súkromí aj rodine: „Keď sa nad tým začínam zamýšľať v štýle, že chcelo by to rodinu a ako veľmi po tom túžim a čo sa asi musí stať, aby sa to udialo, tak si poviem, že už je veľa hodín,” priznala v českom Top Stare a zároveň priznala, že je to citlivá téma. „Som otvorená tomu, že ak Pán Boh mi dá to šťastie, tak sa to ešte stane. A ak nie, tak budem žiť, ako mi je dané,” povedala. „Mám okolo seba veľmi veľa ľudí, s ktorými mi je dobre a bez ktorých by som to určite nezvládla. Mám aj niekoho konkrétneho, s kým mi je momentálne krásne. Určite ho nepoznáte a vlastne ho ešte nikto nepozná, len moji najbližší,” priznala. Odvtedy prešli dva roky a zdá sa, že Kataríne opäť nevyšiel vzťah, alebo len o svojom tajnom priateľovi jednoducho pred svetom mlčí...