Meghan Markle sa očividne pokúša o návrat k starému spôsobu života. Postupne prichádza na to, že život s vysnívaným anglickým džentlmenom, navyše princom, nenaplnil jej očakávania.

Čo tým sleduje?

Keď sa Meghan v roku 2017 zasnúbila s princom Harrym, ukončila svoj blog The Tig. Údajne to bolo preto, že ju kráľovská rodina za to kritizovala, podľa iného zdroja to urobila kvôli nakrúcaniu seriálu. V rozlúčkovom liste svojim čitateľom Meghan napísala: „Po takmer troch krásnych rokoch na tomto dobrodružstve s vami je čas rozlúčiť sa s The Tig.“ Teraz však Meghan pripravuje veľký návrat a ako blogerka sa znova bude venovať jedlu, cestovaniu, umeniu, móde, zdraviu a kráse. Inšpiráciou pre názov blogu bolo jej obľúbené toskánske červené víno Tignanello.