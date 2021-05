V obývačke Miriam Kalisovej (35) vyrástla nová zeleň. „Zatúžila som mať doma strom v životnej veľkosti. Pôvodne to mal byť strom želaní - každá návšteva by si naň zavesila stužku so želaním,“ povedala Miriam. Strom vyrobila zo škatúľ, ktoré drží pokope jemné pletivo z alobalu. Celý ho natrela a vytieňovala akrylovými farbami. Na kmeni nechýbajú ani dutiny, ktoré ešte ozdobí ulitami zo slimákov.Práca na domácom diele vraj bola dobrou psychohygienou. „Som šťastná, že je to hotové,“dodala.

Zdroj: Instagram POMÁHALA DCÉRA MIA Stavba stromu dievčatám trvala rok a pol.

Zdroj: pluska.sk