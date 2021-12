Je pravda, že účinkovať v komediálnom seriáli Horná Dolná bol váš sen?

Od môjho skvelého kamaráta Miška Kubovčíka som počas nášho spoločného pôsobenia v Radošinskom naivnom divadle počúval, aké to nakrúcanie v Novej Lehote je, a úprimne som mu to v dobrom závidel. A hovoril som si, že by som to rád zažil. O pár rokov sa mi to splnilo a je to naozaj úžasné a príjemné natáčanie. Chodím tam veľmi rád kvôli ľuďom, ktorí tam sú, kvôli atmosfére, skrátka, je to práca za odmenu.

Zdroj: Peter Zakovic Návrat Hornej Dolnej

Do seriálu ste vstúpili v epizódnej postave lesníka a už ste tam rok a pol. Držia vás tam naďalej diváci, režisér či samotná televízia?

To je myslím otázka pre divákov, režiséra alebo samotnú televíziu. Ja som vďačný za túto možnosť byť pri tom komukoľvek, kto to zo spomínaných je.

Seriál sa nakrúca v krásnej scenérii dedinky Nová Lehota. Nesplynuli už herci a štáb za tie roky s miestnymi ľuďmi?

Stali sa za tie roky ich prirodzenou súčasťou.

S kým bývala na pľaci najväčšia zábava?

O zábavné okamihy spred kamier s osádkou, ktorá tam je, vôbec nie je núdza, o to viac sa na tie natáčania tešíme. S niektorými mám to šťastie byť v obrazoch častejšie, s niektorými menej, ale vyzdvihnúť jedného sa nedá – všeobecne sme na rovnakej vlnovej dĺžke, takže je to vyvážené.

