Ten sa venuje herectvu aj režírovaniu hudobných videoklipov. Okrem toho tiež spieva, čo predviedol aj v českej verzii šou Tvoja tvár znie povedome. Manželské duo dokonca hudobne spolupracuje, so skladbou "By now“ sa v roku 2021 uchádzali o postup do Eurovízie a vydali tiež rovnomenný album, píše magazín Eva.

Manželia na jar rozbiehajú spoločné koncertné turné s názvom Emma & Jordan, zaspievajú aj Slovákom a to v Bratislave a Trenčíne. Lenže vyťažení umelci sú aj rodičia, majú dve krásne dcérky Lennon a Ariel.

Ako si teraz všimol portál Extra.cz, k dievčatkám hľadajú opatrovateľku na plný úväzok, inzerát zverejnila Emma na svojom Instagrame. A nárokmi známi manželia rozhodne nešetria. "Absolútna časová flexibilita, rezignácia na voľné víkendy, čierny zmysel pre humor, nadhľad, trpezlivosť, láskavosť v DNA. Obsedantno-kompulzívna porucha výhodou, napriek všetkým snahám Lennonky a Arielky žiť v squatte trváme na 100 % čistej a upratanej domácnosti," vymenovala požiadavky dvojnásobná mama.

Web pripomína speváčkino vyjadrenie z relácie Prostor X, že opatrovateľky sa u nich doma striedajú ako na bežiacom páse. "Opatrovateľku máme, ale hľadáme novú, pretože táto už potrebuje voľno. Hľadáme niekoho, kto má čas zhruba od šiestej ráno do jednej v noci,“ porozprávala Emma Smetana, ktorej nová opatrovateľka sa bude zjavne musieť pripraviť až na 19-hodinové šichty.