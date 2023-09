Ema Müllerová, dcéra obľúbenej moderátorky Sone Müllerovej a výborného hudobníka Richarda Müllera, už dlhé roky žije v Paríži, kde sa venuje móde a Instagramu. Známa je aj svojou značkou "Som Bohyňa, všetky sme". Ema na sociálnej sieti svojím fanúšikom ukazuje pravú tvár a žiadne pozlátko. Servítku pred ústa si nedáva, hovorí a ukazuje veci narovinu. Vďaka tomu, že sa na nič nehrá si získala mnohých ľudí.

Na Instagrame sa známe tváre ukazujú väčšinou len ako vysmiate a spokojné osobnosti. To ale nie je Emin prípad. Ak má dôvod na plač, tak sa uplakaná natočí aj na sociálnu sieť, aby fanúšikovia videli jej skutočnú tvár a žiadnu pretvárku. No a najnovšie plakala kvôli svojmu otcovi. Čo sa stalo?

Ema bola s otcom pozvaná do obľúbenej relácie Show Jana Krause, a tak ako správna influencerka, pre svojich fanúšikov všetko nakrúcala. Na krátkych videách bolo vidieť, že majú medzi sebou naozaj pekný vzťah a majú aj svojský tradície. "S tatom sa vždy pred vystupkom kopeme do zadku," napísala Ema ku krátkemu videu. No a potom nasledovalo video plné sĺz. "Doteraz vždy za ním revem. Neuvidíme sa asi pol roka," povedala roztraseným hlasom Ema vo videu, čo teda dokazuje, že aj napriek tomu, že jej rodičia sú rozvedení a býva s nimi len párkrát do roka, majú krásny vzťah.

